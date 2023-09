Wimbergi mitmekülgne panus kirjandusmaailmas ja haridusvaldkonnas on jätnud sügava jälje – seetõttu palus Apollo kirjanikul jagada raamatusõpradega ka enda üldisemaid lugemissoovitusi, millega on ühel või teisel moel tekkinud soe suhe. Lisaks jagab Wimberg, milline lugeja ta ise on, millist kirjandust eelistab lugeda ning milliseid mõtisklusi ta omab lugemise ja raamatute kohta laiemalt. Head avastamist!

Kui vaatan praegu raamatupoes olevat ja seal lähiminevikus olnut, siis pean nentima, et otseselt on selle hulgas vähe raamatuid, mida ma oleks klassikalisel viisil, s.o kaanest kaaneni läbi lugenud. Ja eriti vähe on selle loetu hulgas ilukirjandust. Selline kirjanik siis? Ent ma elan kirjasõnamaailmas juba ammu teistmoodi.