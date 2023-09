«Tundmatu ja tähtsusetu külamees. Miks ma peaksin tema raamatuid teadma ja neid isegi lugema?»

«Muidugi mitte, ent mind paneb siiski imestama, et nii haritud ja iseseisva mõtlemisega perekonnas ei loeta isa hea tuttava raamatuid. Siin on midagi valesti. Arvan, et loeti küll või vähemalt sirviti. Raamaturiiulile ei pandud seda sellepärast, et tundmatu nimi ning ei äratanud ka üldsuse tähelepanu. Hiljem aga teeseldakse, et Erki Niitsoost ei tea nad ülepea midagi. Seda kirjanikku pole nende jaoks olemas. Seda enam, et neid on praegu jalaga segada. Ilmari ja Tiidu vaheline pikk vimm on omaette teema. Anna andeks, aga sinu isa peab püha viha täis olema.» Raili kohendas oma pikki blonde juukseid ja küsis murelikult: «Kas nüüd pöörame meie ka veel tülli?»