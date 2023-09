Kaasakiskuv «Kolmteist» on kohtudraama oma parimal kujul

Kuigi mõrvarit tutvustatakse juba raamatu alguses ja ärevust ei tohiks seega justkui olla, on lugu kohe kurjakuulutav ning pinge kruvib leht-lehelt üha kõrgemale, pakkudes lugejale sissevaateid nii juristi kui ka mõrtsuka sisemaalima.

Steve Cavanagh, «Kolmteist». Foto: Raamat

Cavanagh suudab lugejate tähelepanu hoida terve raamatu vältel. Siin on piisavalt keerde ja pöördeid, ning võimalus jälgida, kuidas lugu Flynni silme läbi lahti rullub, sunnib raamatut lugema hiliste öötundideni. Flynn on kahtlemata selle raamatu tähttegelane. Ta on jurist, kes oli pettur, ja nüüd on tema vedada üle aegade suurim mõrvaprotsess. Ning tema vandekohtunike seas on mõrtsukas. Kas saab veel midagi paremat olla? Samas tuleb tunnistada, et kuigi Kane pole just meeldiv tüüp – lõpuks on ju tegu sarimõrtsukaga! –, on temagi karakter väga huvitav.

Loo alguses saab lugeja jälgida, kuidas Kane oma külmaverelisi plaane minutilise täpsusega paika paneb ja täide viib. Ning samamoodi saab tutvuda ka Flynni olemuse ja meetoditega. Süžee liigub järjekindlalt ja üha suureneva pinevusega selle hetke poole, mil Flynn mõistab, et otsitav mõrtsukas istub siinsamas vandemeeste hulgas ja kõik niidiotsad on tema käes. Lugeja ülesandeks jääb leida vastus küsimusele, kes neist on Kane. Peatükkide vahel on vandemeeste iseloomustus, nende vanus, amet, info elustiili kohta. Samuti saab ülevaate ka Kane’i kuritegudest ja nende sooritamise põhjustest.

Cavanagh suudab lugeja pidevalt väga osavalt eksiteele viia, nii et loomulikult on lõpp etteaimamatu.