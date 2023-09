Riiklik raamatute laenutuskeskkond MIRKO oli suvel menukas

«MIRKO paber- ja e-väljaannete laenutuskeskkonda on end kasutajaks registreerinud ligi 15 000 kasutajat, kes kokku on teinud pea aasta jooksul üle 57 000 laenutuse,» kõneles üleriigilise laenutusteenuse juht Margit Jõgi, kes tõi esile laenuhuvi suurenemise just tänavu suvekuudel.

«Käesoleva aasta juulis ja augustis tehti kokku üle 22 000 laenutuse, mis näitab, et paljud raamatusõbrad on MIRKO üles leidnud,» märkis Margit Jõgi ja viitas, et keskeltläbi on liitunud igakuiselt 1000 kasutajat.