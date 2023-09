MAAILMAKUULSAD ARMASTAJAD ⟩ Ilmusid keskaegse armastajapaari Abélardi ja Héloїse’i isiklikud kirjad

2009. aastal loodud Tallinna Ülikooli kirjastuse peamiseks eesmärgiks on akadeemilise ja intellektuaalse kirjanduse väljaandmine. 200. ilmunud raamatu puhul ütles kirjastuse üldkolleegiumi esimees professor Marek Tamm, et Tallinna Ülikooli kirjastus on viimase ligi 15 aastaga kujunenud Eesti akadeemilise kirjastamise lipulaevaks. «Selle üheks kinnituseks on 200 ühtlases kujunduses, sisult kõrgetasemelist, hästi toimetatud ja korralikult retsenseeritud väljaannet. Kirjastus on aidanud ilmavalgele palju algupärast mõtet, ent samuti vahendanud eesti keelde suure koguse globaalset kultuuripärandit – tõlkeid peaaegu kolmekümnest keelest. Kahe ladina keelest eestindatud 12. sajandi prantsuse mõtleja, Pierre Abélardi ja Héloїse'i kirjavahetus sümboliseerib hästi kirjastuse soovi ehitada sildu eri aegade, keelte ja kultuuride vahele. Mõtlen põnevusega, mis on järgmised 200 raamatut, mis TLÜ kirjastuselt lugejateni jõuavad,» sõnas ta.