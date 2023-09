Kultuurifestivalil SÄRIN toob Raplasse neli värsket raamatut ning kirjanduse tulevikumuusika

Festivali teine päev jätkub luuletaja Mari-Liis Müüsepaga, kes on suur novellifänn. Äsja ilmus tema neljas raamat ja esimene novellikogu «Jäävad ainult silmad». Autor loodab, et see tekitab lugejas natuke ebamugava ja kõheda tunde, sest ta ise naudib enim just neid tekste, mis tugevaid emotsioone esile kutsuvad. Lisaks on Mari-Liisi südames eriline koht lavaluulel, mida süvendas erakordne võimalus 2022. aasta Euroopa luuleprõmmul Eestit esindada.