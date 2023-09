Näide elust, kuidas kass saab aru, kellele peab küüsi näitama

Nappe oli suur punase näoga isakass, kellel oli suurepärane iseloom. Keegi ei osanud nii uhkelt istuda ega nii hellalt õrnutseda kui tema. Ta näitas selgelt välja, et tema meelest ei mõju see poiss mulle hästi. Iga kord, kui X külla tuli, istus Napoleon demonstratiivselt seljaga tema poole ega lasknud endale pai teha.

Tänu sõbratari ja Napoleoni toetusele võtsin ette otsustava sammu ja palusin abi. Järgnenud päevadel püsis Nappe kogu aeg minu kõrval. Ta oleks nagu tajunud, et minu energia on muutunud ja mulle on vaja igati toeks olla, et X minu elust kaoks.