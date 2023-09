Eesti keeles ilmus kümnendi menukaim prantsuse koomiks

Auhindadega pärjatud sarjal on tänaseks ilmunud kuus osa ning see on tõlgitud rohkem kui 20 keelde. Hinnatud prantsuse-süüria juurtega koomiksikunstnik Riad Sattouf jutustab autobiograafilises sarjas loo üles kasvamisest Prantsusmaal ja Lähis-Idas.

«Kõigepealt on tegu suurepärase lisandusega eesti keeles kättesaadavatele graafilistele romaanidele, pealegi veel oma žanri silmapaistva teosega. Eesti lugejale on see ka paeluv pilguheit meile üsna kaugena tunduvasse maailma,» ütles Kirjastuse Varrak peatoimetaja Krista Kaer.

Tõlkija Kadi Kolk rääkis, et raamat sobib lugemiseks kõigile, nii ajaloohuvilistele, diplomaatidele, koomiksifännidele kui ka neile, kes muidu pelgavad pikki romaane. «Eestlastele on araabia kultuuriruum oluliselt kaugem kui prantsuse lugejatele, aga autor on selle edasi andnud piisavalt põnevalt, et see kõnetaks kõiki. Sattoufi teravmeelse huumori, ajaloolis-poliitilise konteksti ja lapseliku naiivsusega põimitud lugu on ühtaegu universaalne ja eriline, graafilise romaani täielik meistriklass,» lisas ta.

«Tuleviku araablane» (pr. k «Arabe du Futur») on hinnatud prantsuse-süüria koomiksikunstniku Riad Sattoufi kuueosaline autobiograafiline sari. Esimese osa andis Prantsusmaal Allary kirjastus välja 2014. aastal ning viimane osa ilmus 2022. aastal.

Teos on pälvinud Prantsuse tähtsaima koomiksiauhinna Le Fauve d’or’i, aasta koomiksi auhinnaga on tunnustatud ka tõlkeid. Ingliskeelne tõlge on osutunud väga menukaks, milles annab tunnistust näiteks see, et The New York Times on hinnanud koomiksi «kunstiliselt suurepäraseks».

Riad Sattouf on prantsuse-süüria karikaturist, koomiksikunstnik ja filmirežissöör, kelle käekirja tunnevad lugejad üle maailma iseloomuliku graafilise joone ja satiiriliste argielu anekdootide poolest. Aastatel 2004–2014 töötas Sattouf Prantsuse satiirilises nädalalehes Charlie Hebdo, kus ilmus tema tuntud koomiksisari «Noorte salajane elu» (pr. k «La vie secrète des jeunes»).