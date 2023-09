Selgusid Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia nominendid

Illustratsioonipreemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada eesti raamatuillustraatorite loomingut, jäädvustada illustraatori ja lastekirjaniku Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada lastekirjanduse arengut. Žürii valis välja viis nominenti, kes on eesti illustratsioonikunsti tipptegijad. Nende hulka kuuluvad Ulla Saar, Piret Raud, Kertu Sillaste, Catherine Zarip ja Marja-Liisa Plats.

Žürii tegi tänavu valiku 32 kunstniku seast, kes on viimasel viiel aastal avaldanud lasteraamatuid ning saanud tunnustusi kauneimate raamatute konkursil. «Meie lasteraamat elab täna parimaid aegu ja eriti põnevaks on läinud illustratsioon, mis pakatab isikupärasusest ning üllatab stiilide ja tehnikate rohkusega. Rõõmustav on, et kirjastajad väärtustavad üha enam raamatus pilti ning annavad kunstnikele võimaluse raamatuid illustreerida,» lausus Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone, kes juhtis žürii tööd.