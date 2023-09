«Sa oled kõige keerulisem, tüütum, raskem kadakaspüksis-politseinik, keda ma kunagi olen näinud»

Mariana Hermansson avab kausta, laob fotod välja ning palub Ewert Grensil tooliga enda poole kolida. Jah, Ewert Grensil, kriminaalkomissaril, kes lasi endale kuuli pähe, et kõik lõpetada, kes oli surmale nii lähedal, kui inimesel üldse on võimalik olla. Kes aga nüüd, mitu kuud hiljem, teeb kõik, et tagasi saada ainus elu, mida ta elada tahab. Politseinikuna.

Anders Roslund, «Sada protsenti». Foto: Raamat

Fotodelt on näha, et mõrvatul ei ole verepiiskagi, kuigi käsivarred ja reied on pikuti läbi lõigatud. Kahvatuhallil mehekehal puudub igasugune punane varjund. Ta on verest tühjendatud ja kõik viitab, et ohver oli sel ajal elus.

Kriminalistid ei leidnud kuriteopaigalt midagi. Ei sõrmejälgi. Ei nahajääke ohvri küünte alt. Ei kiude ega juuksekarvu. Üldse mitte ühtegi jälge. «Kuni avastasime selle ...» Grens uurib ühte Mariana fotot. «Ikkagi verejälg,» ütleb Mariana. «Ainus tilk, mis oli sattunud ohvri käele – aga ei kuulu talle.»