Mati Laos esitleb raamatut Eesti vanatehnikast

Eesti vanatehnika ajaloos, mis on alanud juba eelmise sajandivahetuse aegu, on taas üks oluline pusletükk paika saamas. Nimelt on esitlusküpseks saanud raamat «Eesti vanatehnika lugu 1918 – 1975». Nimetatud raamat on esimene neljaosalisest sarjast.