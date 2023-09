TRAAGILINE ARMASTUSLUGU ⟩ «See oli iha, mitte kiindumus, mis sind minu külge köitis, pigem kõrvetav lihahimu kui armastus»

3. Ma arvan, et keegi ei suuda neid ridu lugeda ega kuulata, ilma et ta silmad täituksid pisaratega. Ent mulle kiri mitte ainult ei meenutanud minu valu, kirjeldades põhjalikult kõiki üksikasju, vaid ka suurendas seda, kuivõrd sa jutustasid, et sind varitsevad ohud üha kasvavad. Nii oleme kõik olnud sunnitud üheskoos sinu elu pärast kartma ning oodanud meeleärevuses ja peksleval südamel pidevalt viimseid teateid sinu surmast. Me palume sind, Kristuse nimel, kes siiani on sind ühel või teisel moel kaitsnud, hoidmaks sind endale, et sa suvatseksid Tema ja enda alandlikke teenijannasid kirja teel pidevalt kursis hoida nende tormidega, milles sa heitled, nii et vähemalt meie, kes me ainukesena oleme jäänud sinu poolele, saaksime osa sinu muredest ja rõõmudest.

4. Kui keegi kannatab, pakub kaastunne pisutki tröösti, ning iga murekoorem, mida jagatakse teistega, tundub olevat kergem. Ent kui tormid sinu ümber pisut vaibuvad, ära kõhkle kirjutamast, sest me ootame sinult kirja nii väga! Ning mida iganes sa ka peaksid meile kirjutama, on juba see, et sa meid meeles pead, meie jaoks suur kergendus. Kuivõrd oodatud on kiri, mis tuleb kaugelt sõbralt, sellele osutab Seneca isikliku näite varal, kui ta kirjutab oma sõbrale Luciliusele nii: «Ma tänan sind, et sa nii sagedasti kirjutad, sest seeläbi näitad sa end mulle ainsal viisil, mis on sinu käsutuses. Alati kui ma saan sinult kirja, tunnen ma kohe, et me oleme koos. Kui juba eemaloleva sõbra pilt on meile armas, kuna see meile teda meenutab ning pehmendab meie igatsust tema järele isegi petlikule ja tühjale trööstile vaatamata, kui palju meeldivam on siis kiri, mis sisaldab tegelikke märke sellest, kellest me tunneme puudust?»(137) Ent Jumalale tänu, et sa vähemalt sel moel saad olla meie juures, ilma et seda takistaks kellegi vaenulikkus, ilma et seda pärsiks mingi raskus, ilma et see viibiks – ma palun sind – sinu hoolimatuse tõttu.