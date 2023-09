John Green enda raamatute keelamisest: see on absurd!

Kui kirjanik sai augustis teada, et tema teosed on noorte käest ära võetud ja lubatud vaid täiskasvanutele, mõistis ta raamatukeelu avalikult hukka. Green postitas sotsiaalmeediakanalisse X (endine Twitter) rea postitusi, milles sõnas, et raamatute keelamine noortele on täiesti jabur ja häbiks kogu linnale.