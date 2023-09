Kirjandustänava festivali fookuses on sel aastal luule

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on Tallinna Kirjanduskeskuse korraldatavast kirjandustänava festivalist kujunenud üks pealinna olulisemaid kirjandussündmusi. «Kirjandus, nii selle loomine, lugemine kui uurimine kipub olema igapäevaselt üsna individuaalne asi. Kirjandustänava festival ja sellega kaasnev tore melu annavad aga suurepärase võimaluse tähistada just vastupidi üheskoos ja korraga ning nii suurelt, et see täidab terve Kadrioru ja selle tänavad,» sõnas Oja.

VII Kirjandustänava festival saab avalöögi kell 11.30 Juhan Viidingu mälestuspingi avamisega Luigetiigi ääres. Sellele järgneb Viidingu tekstidest inspireeritud lühilavastus «Pink», autor-lavastaja on Urmas Vadi.

Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino sõnas, et sel aastal on festivalil eriliselt esil luule. «Lisaks Viidingule ja Alliksaarele on juubeliaastad ka Hando Runnelil, Lydia Koidulal, Gustav Suitsul, Ellen Niidul, Kersti Merilaasil, Marie Underil. Nende tekstid jõuavad festivalikülastajateni mitmel erineval moel. Näiteks saab luigetiigi ääres ripptoolides kuulata poetesside loodusluulet, mille oleme salvestanud Heidy Purga ning Jaanus Rohumaa esituses,» rääkis Vaino.

Festivali programmis on taas tähelepanu all mitmesugused tähtpäevad: Juhan Viiding 75, Artur Alliksaar 100, Marie Under 140, Kersti Merilaas 110, Ellen Niit 95, Gustav Suits 140, Gert Helbemäe 110, A. H. Tammsaare 145, Hando Runnel 85, Eva Koff 50, Mehis Heinsaar 50, Lydia Koidula 180 ja Koidula tänav 100!