LUGEMISSOOVITUS ⟩ 2 uut luulekogu, mis pakuvad puhast naudingut

Indrek Hirv on pealkirjatsi lähenedes nagu Robert Ludlum. Alati on tal raamatunimes sees millegi miski. «Uneraevust» alates, vastse «Aokarikaga» lõpetades. Seniks, kuniks. Kuuldavasti on jõulu eel uus valik trükisoe, eks me näe, Hirve küte ei rauge. Kui nüüd punakirjanikega võrrelda, siis näiteks «Enn Kalmu kaks mina» ei saaks olla Robert Ludlumi teos. «Vaeslapse käsikivi» pealkirjajärgselt võiks. Kumbki aga ei saaks kuidagi kaunistada Indrek Hirve raamatu kaant. No ega Indrek Hirvel Paul Kuusbergi ega August Jakobsoniga palju muud ühist olegi, kui et mingi ajavahemiku jooksul olivad nad kõik korraga elus ning rikastasid oma eksistentsiga Eesti Nõukogude Sotsialistlikku Vabariiki. Õnneks ei mäleta tänased tegusad enam ei eelmainit riiklikku perversiooni ega ilmselt ka nimetet autorite teoseid. Indrek Hirve seevastu polegi vaja mäletada, ta loob ja lauleldab täiesti tänases päevas ning «Aokarikas» on klaar poeesia igaühele, kel mingisugunegi luulesoolikas ajuvahhe siginenud. Hirv on vähesi poeete, kes oskab nö vana head luuleilma vigurdamata me praegusse meeleruumi tuua, kaotamata kvaliteeti. Mingitel aastatel muutus ta mu jaoks terake tüütuks (tekst lahjenes kuidagi, autor tundus eba- ent järjekindlana), ent leidis end kohe üles ja praegu ma puhtalt naudin. Imelik – Indrek Hirv oli mu lemmikluuletajate hulgas jo siis, mil ise alustin, ent on ka nüüd. Sellisi palju ei ole. Kui üldse. Osata olla ühtaegu õrn ja jõuline, minna hinge ja hoida distantsi… Peen mäng.