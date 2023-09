LUGEMIST LASTELE ⟩ 7 vahvat lasteraamatut vanavanematest

Septembrikuu teisel pühapäeval on saanud toredaks tavaks vanavanemate päeva tähistada. Et vanaema-vanaisa on olulised nii päris pisikestele mudilastele kui ka teismelistele, kogusime siia väikese valiku hiljuti ilmunud raamatuid kõigis vanuses noortele lugejatele. Eriti tore on neid teoseid avastada koos vanavanematega, juhtugu see siis kas ühiselt lugedes või hiljem raamatu üle arutledes.

Benji Davies, «Suur tormivaal». Foto: Raamat

Benji Davies

Tõlkinud Dea Oidekivi

Kirjastus Rahva Raamat

2023

Noi elab mere ääres koos isa ja kuue kassiga. Kui saabub sügis, saabub külla vanaema. Tore, et ta tuleb, sest tormid on tulekul ja Noi on mures. Ta mõtleb, kuidas läheb vaalal, kelle ta kord isaga päästis ja merre oma pere juurde aitas. Vanaema näeb, et Noil on mure. Las ma jutustan sulle ühe loo, ütleb ta. Ja ta jutustabki ühest tüdrukust, kes elas ammu-ammu ja kes kohtas vaala, täpselt nagu Noi.

***

Marta Taylor, «Vanaema eri moodi sokid». Foto: Raamat

Marta Taylor

Tõlkinud Kadri Metsma

Kirjastus Vesta

2023

Minu vanaemal on punased juuksed ja kirevad riided. Ta on alati nii rõõmus ja teotahteline – toob mulle kooki ja viib keeglit mängima. Mu vanaema meeldib mulle väga, ainult üks asi on vanaema juures kummaline – tema sokid on alati eri moodi. Kui vanaema mulle kooli vastu tuleb, naeravad kõik lapsed tema sokkide üle ja mul on nii piinlik, et põsed lähevad punaseks ja tuliseks. Kuidas küll saada vanaema ühesuguseid sokke kandma?

***

Ilmar Tomusk, «Julius, mida sina suvel tegid?». Foto: Raamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Hillar Mets

Kirjastus Tammerraamat

2022