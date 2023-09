Maria Baydar: suhted on inimese parimad, aga ka rangemad õpetajad

Autor nendib, et suhted on inimese parimad, kuid ka rangemad õpetajad. «Kui muid vihjeid inimene kuulda võtta ei taha, siis suhetes toimuv on alati karmiks indikaatoriks sisemaailmas toimuvale. Suhetes ei saa me põgeneda iseenda eest ära, sest meile näidatakse karmi tõde sellest, kuidas me kohtleme iseennast. Iga väiksemgi detail – põgenemine, eitamine, ignoreerimine, allasurutud tunne, sisemine konflikt või vale iseendale – saab nähtavale toodud,» selgitab ta. Aga kuidas siis suhteid tervendada?