Lugude ja legendide, väljamõeldiste ja vandenõuteooriate linn

Raamat loetleb üles kõik head-vead ning tutvustab linna ajalugu, jõudes välja tänapäeva, tanki ja Lenini teisaldamiseni. Naine on kokku kogunud palju killukesi, mida tahab edasi anda - värvikaid tegelasi ja juhtumeid ajaloost, seiku igapäevast, anekdoote. Humoorikate pealkirjade järgi ei saa hästi arugi, millest peatükis juttu tuleb.

Teose sõnum on selgeimast selge: «Narva on äge!». Olen nõus, Narva on tõesti pikemat avastusretke väärt! «Minu Narva. Kümme aastat hiljem» juhatab suuna kätte, kust sellega pihta hakata, aga kaootilise ülesehituse tõttu raamat päris turismibrošüüri mõõtu välja ei anna. Soovitused tuleb muu jutu vahelt ise välja noppida.