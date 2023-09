Ilmub Margus Karu romaani «Täna on täna ja forever on forever» uus trükk

«Täna on täna ja forever on forever» on Margus Karu (1984-2017) teine romaan. Marguse esimene romaan «Nullpunkt» võitis Betti Alveri preemia, kuulus koolide lugemisvarasse, toodi lavale teatris, kinolinale filmina ning teleekraanidele seriaalina. Lugejad hääletasid «Nullpunkti» läbi aegade kolme kõige parema raamatu hulka. Marguse postuumselt ilmunud lasteraamatu «Hobune Henry unenägu» valisid Apollo lugejad aasta parimaks lasteraamatuks.