Nii kurb kui see ka poleks - sa võid kõike õigesti teha ja endiselt õnnetu ja haige olla. Milles siis mure? Me hingame valesti. Biodünaamilise hingamise ja trauma vabaduse praktik Helen Haava on õppinud palju erinevaid praktikaid ning neist palju nii enda kui ka oma pere jaoks kasu saanud. Kuid ikka ja jälle leiab ta, et hingamisest algab kõik.

Hingamise puhul arvatakse tihti, et me oskame seda kõik. Nii lihtne see siiski pole. Õnneks pole teema ka liialt keeruline - hingamisest on kirjutatud paremaid ja segasemaid raamatuid, Helen valis välja need, mis enim praktilist kasu toovad.

Helen Haava jagab viis raamatusoovitust, mis on teda elu jooksul kõige enim inspireerinud ning meelde jäänud. See on tõeline tervenemise ja iseenda mõistmise kuldvara: