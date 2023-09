Hurmur Tom Cruise on tegus mees. Ta on mürgeldanud 44 filmis, pälvinud palju tähelepanu oma armuafääride ning radikaalsete Saientoloogia kiriku vaadetega. Kõige selle kõrval on Tom Cruisel ka isiklik suhe raamatutega ning see on päris pikantne ja eriline.