Püsiv armastus on sama reaalne unistus nagu igavene noorus või suvi, mis kunagi ei lõppe. On see ikka nii? Kuulus suhteterapeut Harville Hendrix näitab selgelt, et õnnelik suhe on võimalik. Kibestumises ja tüdimuses tuhmuvad suhted pole ainus võimalus oma elu sisustada!