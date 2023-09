NII LIHTNE! ⟩ Vaid 6 minutit seda tegevust päevas viib stressitaseme alla

Igapäevaelu kohustuste alla mattumine ei tee meie vaimsele tervisele midagi head ning kõrge stressitase on pikas plaanis tervisele suisa kahjulik. Selleks, et oma vaimset tervist toetada, ei pea aga sugugi nahast välja pugema ja tundide kaupa mediteerima - on olemas ka palju lihtsamaid ja meeldivamaid lahendusi, mis ei võta palju aega.

Võib tunduda üllatav, kuid raamatu lugemine on tegelikult väga stressi leevendav tegevus ning see on ka teaduslikult tõestatud. Nimelt 2009. aastal viisid Sussexi ülikooli teadlased läbi uuringu, milles selgus, et vaid kuus minutit raaamatu lugemist päevas võib sinu stressitaset vähendada koguni 68 protsenti.