SEPTEMBER ON TERVISEKUU ⟩ Eestlanna missioon tervisliku eluviisi propageerimisel

Tiina Azojani kirjutatud «Panus tervisesse» on esimese raamatu järg, mis räägib inimestest meie keskel, kes igapäevaselt annavad oma panuse tervisesse

September on tervisekuu! Eestlanna Tiina Azojan on võtnud enda südameteemadeks tervise ja selle propageerimise. Nüüd on ilmunud tema järg raamatule «Minu panus tervisesse», mis sündis 2021. aastal fotoprojekti käigus.