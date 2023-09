Pean ennast raamatusõbraks küll, kuid pean ütlema, et ma pole alati eriline bookworm (raamatukoi) olnud. Usun, et paljud huvid ja harjumused kasvavad ajaga. Mäletan, et kunagi põhikoolis õppides üks õpetaja küsis klassilt: «Kas te raamatuid ka ikka loete?» Rõhutas sealjuures, et targad ikka loevad ja kui ei loe, siis oled rumal. Iseenesest ei heida ma seda mõttekäiku kuidagi ette, lugema ju peab, kuid seda peale suruda ning väita, et ainult lollid ei loe – on vale.