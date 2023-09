KASULIK LUGEMINE ⟩ Uus lasteraamat, mis räägib sõprusest, sallivusest ja kodumaast

Väärtuste- ja filosoofiaraamat on Tartu Ülikooli eetikakeskuse väljaanne, mille autorid on lastekirjanik Tia Navi ning Tartu Ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm. Raamat on mõeldud lasteaia- ja algkooliealistele lastele, kuid pakub lugemislusti nii väikesele kui ka suurele lugejale. Iga lugu täiendavad väärtusarutelu toetavad küsimused ja kommentaar väärtuste tähenduse kohta, mis aitab täiskasvanul lapsega loo üle mõttevahetust pidada.

Lastekirjanik Tia Navi kirjutatud lühilood keskenduvad sellistele väärtustele nagu sõprus, austus elu vastu, soorollid, hoolivus, mitmekesisusega arvestamine ja kodumaa armastus. «Üha keerukamaks muutuvas maailmas tasub lastega väärtustest rääkida, andmaks neile kaasa orientiir, kompass, millest juhinduda, et nad saaksid elada kooskõlalist ja õnnelikku elu. Just oskust väärtusi ära tunda, sõnastada ja neid oma elus mõtestada on antiikajast alates peetud hea elu aluseks,» selgitab Tia Navi.

Raamatu värvikirevate illustratsioonide autor on auhinnatud lasteraamatute illustraator Elina Sildre. Esimest korda ilmus raamat 2022. aastal eesti- ja venekeelsena ning selle tõlkisid Boriss Baljasnõi ja Darja Parševa. Tänavu ilmus selle ukrainakeelne versioon, mille tõlkija on Katja Novak. Kui raamatut on seni tasuta jaotatud lasteaedadele, laste tugikeskustele ja raamatukogudele, siis nüüd on võimalik huvilistel seda ka osta. Raamatut saab soetada Tartu Ülikooli kirjastuse, Apollo või Rahva Raamatu poodidest.