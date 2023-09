BESTSELLERI RETSEPT ⟩ Kuidas kirjutada raamat, mis teeb autori rikkaks?

Vishen Lakhiani sulest on kokku ilmunud kolm raamatut, millest kaks, «Erakordse elu kood» ja «Buddha ja mässaja» on saanud ka eestikeelse tõlke. «Buddha ja mässaja» kohta on Lakhiani öelnud, et seda raamatut poleks sellisel kujul peaaegu sündinudki, kui ta ei oleks järgnenud oma intuitsioonile.

«Esialgu pidi see raamat käsitlema hoopis organisatsioonikultuuri. Mul on õnnestunud luua väga võimas ettevõte Malaisias, kus töötavad inimesed rohkem kui 60 riigist ja mille käive on 100 miljonit ja oleme selle suutnud saavutada ilma riskikapitali rahadeta. Kirjastus pöördus minu poole, et teada saada, milline on meie organisatsiooni kultuur. 2019. aasta septembris olin juba selle raamatu käsikirja lõpetamas, aga järsku tekkis mul tunne, et ajastus on vale, et see raamat ei huvitaks kedagi ja pidin raamatu ideed muutma,» rääkis Lakhiani raamatuesitluse eel Naise portaalile antud intervjuus.