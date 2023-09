GALERII ⟩ Roomet Vaino esitles raamatut «Rabatud»

«Rabatud» on lugu sellest, kuidas pealtnäha hääletu maastiku ja endassesulgunud inimese vahel tekib aegamisi side. See on piisavalt tugev, et loobuda kontoritööst ja hakata matkajuhiks. Autorit hakkavasid neil ürgmaastikel saatma kohtumised eestlaste ja välismaalaste, loomade ja lindudega. Ent tõeline avardumine leidis aset tema enda sees, läbi isepäiste kulgemiste üle älveste ja laugaste kuni rabasaarteni välja.