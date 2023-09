«Messi pisarates» kirjeldab Edwin Winkels vaheldumisi rõõmu- ja kurbusehetki selle mehe elus, kes on purustanud peaaegu kõik jalgpallirekordid.

2021. aasta suvel sai ootamatult teatavaks, et 21 aastat FC Barcelonas mänginud Lionel Messi peab sealt lahkuma. Viletsas seisus klubil polnud enam raha maksta oma ajaloo suurimale staarile. Emotsioonidest tulvil pressikonverentsil jättis Messi pisarsilmi hüvasti klubiga, kus temast oli saanud maailma parim jalgpallur. Need pisarad polnud selle armastatud jalgpalluri muljetavaldavas karjääris kaugeltki ainukesed. Aga mida me üldse teame Messi õnnest või ebaõnnest?