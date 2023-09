Romaan, milles lapsed mängivad oskuslikult õelaid mänge

1940ndad-1980ndad, Toronto. Elaine'i varajane lapsepõlv möödus bioloogist isa tõttu välilaagrites, ainsaks mängukaaslaseks paar aastat vanem vend. Kui pere äärelinna maja ostab, on kõik tema jaoks uus - koolis käimine, tüdrukutega sõbrustamine, nende kombed ja mängud. Elaine ei tea, kuidas käituda ja see asetab ta teiste meelevalda. Poisid kasutavad võimuvahekorra välja selgitamiseks jõudu, aga tüdrukutel käib see keerulisemalt. Hiljem saab Elaine'ist omapärase käekirjaga kuulus kunstnik, kes pole aastaid kunagist kodulinna külastanud, kuni autorinäitus naise tagasi Torontosse mälestuste juurde toob.

Olin valmis, et romaan rabab mind, aga mitte selleks kui õõvastavalt tavaline sündmustik näib. Tõeliselt õelad mängud on maskeeritud sõpruseks, kus kõik toimub kiusualuse hüvanguks. Raamatu toimumisajast on pea sada aastat möödas, aga midagi ei ole muutunud. Võin omast kogemusest öelda, et vähemalt minu lapsepõlve pisikesed plikad olid täpselt samasugused. Igalpool leidub Cordeliaid, kes piire tahavad katsetada ja mängukaaslasi oma tahte kohaselt voolida.