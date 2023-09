VÄGEV ⟩ Tallinna Keskraamatukogu on lugejatele juba 100 aastat raamatuid koju laenutanud

Raamatukogu kojulaenutusteenus on aastatega laienenud ning trükiraamatutele lisaks saab raamatukogust laenata heli- ja videosalvestusi, audio- ja e-raamatuid, aga ka mõtte- ja lauamänge, spordi- ja liikumisvahendeid, muusikainstrumente ja tööriistu, seemneid ja koostöös muuseumidega muuseumipileteid. Nii on 100 aasta jooksul Tallinna Keskraamatukogu raamatukogudest tehtud ca 100 miljonit laenutust.

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on raamatukogude tuum olnud algusest alates teadmiste ja hea kirjasõna kättesaadavaks tegemine kõigile soovijatele. «Selle olulisus pole aja jooksul sugugi vähenenud ega vähene ka tulevikus. Mõttes, et raamatukogud on meie demokraatia vundament, on järele mõeldes väga palju sisu. Seejuures pole aga areng kunagi seisma jäänud ning ka Tallinna Keskraamatukogus otsime alatasa võimalusi, kuidas oma ülesannet veel paremini täita. Sada aastat enam-vähem stabiilset laenutuste arvu kasvu on seejuures väga rõõmustav tunnustus, aga samapalju ka motiveerib edasi pingutama,» lisas Oja.