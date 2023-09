Näitleja Jason Segeli 3 lemmikraamatut, mis on ka eesti keeles kättesaadavad

1980. aastal Los Angeleses sündinud näitleja Jason Segel on peamiselt mänginud komöödiasarjades ja -filmides, mistõttu on temast kujunenud teada-tuntud Hollywoodi naljamees. Tema hiljutist rolli Apple TV+ sarjas «Shrinking» on paljud kriitikud nimetanud suurepäraseks ja pole kahtlustki, et Segeli karjäär on jätkuvalt tõusuteel.