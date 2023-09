KATKEND RAAMATUST ⟩ Katri Raik Narva tänavanimedest: kohalike arvates tõid just need mehed neile võidu fašismi üle

Praegu, suve hakul 2023 on tänavanimede diskussiooni teravik suunatud nendele Nõukogude Liidu kangelastele, kes hukkusid Narva all 1944. aasta veebruaris või juulis. Need olid 21–31aastased noored mehed, kes sündinud suure kodumaa eri paigus. Need on Igor Grafov, Mihhail Gorbatš, Aleksei Juhhanov ja Arsenti Bastrakov. Väga kahju, et nad hukkusid võõral maal. Kohalike arvates aga tõid just need mehed neile võidu fašismi üle, vabaduse ja helge elu. Eestlastel on ajalookäsitlus muidugi teine. Meil lõpetas 1944. aasta ühe okupatsiooni – sakslaste oma – ja asemele tuli teine, Nõukogude okupatsioon. Eesti soov oli vabaks saada.

Siinkohal jookseb Eesti eestlaste ja venekeelsete inimeste arusaama vahel selge kuristik. Me võime teha mida iganes, korraldada loenguid, diskussioone, kontserte, paraade, ent kumbki pool ei tagane oma arvamusest. Grammigi.

Masendav tundub seejuures, et kui ma tahaksin mõnele oma venelasest tuttavale kinkida tema oma emakeelse raamatu Eesti ajaloost, siis on mul seda väga keeruline teha. Valida on Mart Laari ja Lauri Vahtre teoste tõlgete vahel, kus venekeelne inimene end kindlalt ära ei tunne ja mida üle esimese kümne lehekülje ei loe. Teine variant on 50 eurot maksev «telliskivi», teatmeteos.

Üsna kindel, et just nende nelja tänava ümbernimetamine tuleb pikk protsess. Kas enne katkeb riigil närv või tüdinevad kohalikud Narva rahvasaadikud, seda näitab aeg.

Aga tänavanimed pole sugugi kõik. Juba mitu aastat tagasi saatis siseministeerium Narva linnale kirja, et ümber tuleb nimetada ka bussipeatused. Seepeale esitas ettepanekud kohalik transpordikeskus, soovitused andis eesti keele instituut, töötas kohalik nimekomisjon. Kokku tuli hiiglaslik Exceli tabel. Korralikud ametnikud seadsid selle 2022. aasta kevadel avalikule arutelule – ja sellele järgnes torm näoraamatus. Kõige tõsisemaks kujunes võitlus 26. Juuli bussipeatuse nime ümber, millele plaanitakse anda ajaloolise Kanepi tänava nimi. Väljastpoolt Narvat tulijatele ei ütle see kuupäev midagi, aga narvalased teavad, et sellel päeval jõudsid Nõukogude väed Narva.

Teise teemana tõstatati kohanimede eestistamine. Nimelt kannavad Narva suvilakooperatiivid tänini venekeelseid nimesid, nii on see olnud juba pool sajandit. Muidugi võib peatused ümber nimetada, aga kui suvila asub Mebeltšikus, siis ei hakka ka kohalik eestlane ütlema, et lähen täna Mööblisse, või suundun Romaška asemel Karikakrasse.

Kõige ootamatum oli 90 peatusenime puhul – millest kaks kolmandikku jäävad samaks – hoopis see, et Peeterristi tuleb nimekomisjoni meelest ümber nimetada Süsiauguks.

Selle koha peal lõppes ka minu mõistus.