Sünnipäeva tähistav Kalamaja muuseum esitleb raamatut asumi ajaloost

2018. aasta sügisel algatas Tallinna Linnamuuseum puitasumite lugusid uuriva ja talletava Kalamaja kogukonnamuuseumi loomise. Protsessi kaasati ka eri põlvkondadesse kuuluvaid praegusi ja endisi kohalikke elanikke. Selle tegevuse tulemusel on nüüdseks sündinud Tallinna ajaloo viimast sajandit siinsete elanike esemete kaudu valgustav kogumik.

Raamatu kaante vahele on kokku kogutud vaid väike osa annetatud ja laenatud esemetest ja fotodest, millest igaüks räägib eri nurga alt sellest, kuidas eeslinna kitsastes oludes varem elati. Raamat annab võimaluse võrrelda, mis on asumi eluolus tänaseks muutunud.

Väljaande autor on Kalamaja muuseumi õppedisainer-kuraator Tuuli Silber, fotograaf Meeli Küttim ja kujundaja Rein Seppius. Raamatut saab edaspidi osta muuseumist.

24. septembril on Kalamaja muuseumis kogu päeva jooksul tegemisi ning mänge ja meisterdamisi. Muuseumi köögis pakutakse sünnipäevakooki ja morssi. Sünnipäeva puhul on sissepääs Kalamaja muuseumisse üks euro.

Kell 14.30 toimub muuseumis Kalamaja ja Põhja-Tallinna teemaline viktoriin, millest on oodatud osa võtma 2-5 liikmelised nais-, mees-, võist- ja sõpruskonnad. Peaauhind on oma sündmuse korraldamine kogukonnamuuseumis.

«Kalamaja muuseum on kogu Eestis unikaalne omataoline, tegeldes eeslinna ajaloo- ja kultuuripärandi kogumisega ja kaasates suurel määral kogukonda, mis linnakeskkonnas pole teadupärast lihtne ülesanne. Oleme väga tänulikud kõigile, kes viisil või teisel on muuseumi loomisse panustanud ja meid usaldanud. Ilmunud raamat on vaid väike läbilõige sellest suurest usaldusest,» ütles linnamuuseumi direktor Heli Nurger.