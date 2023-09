Edgar Valteri illustratsioonipreemia tänavune laureaat on Piret Raud

Žürii esimehe Triin Soone sõnul on Piret Raud tundlik ja õrn, elu märkav ja mõtestav kunstnik, kes liigub iseteadlikult oma illustraatori loometeed. «Piret Raud teab täpselt, kus ta on ja kuhu ta tahab jõuda, moevoolude tuuled teda ei mõjuta. Ta on armsalt truu oma sulejoonistuse tehnikale ja saavutanud selles nauditava perfektsuse. Iga detail tema pildil on täpselt paigas, just sel kohal, kus ta ei jää märkamata, kuid samas annab tasakaalu tervikule. Tänu tema märkimisväärsele rahvusvahelisele tuntusele on täna nii, et esmalt näeme, mis tal laias maailmas ilmub, ja alles siis teame seda teost koju oodata,» märkis Soone.

Laureaat ise on oma loomingust rääkinud nii: «Töötan ühe raamatu kallal kaua, tihti peaaegu aasta, mistõttu on mu jaoks oluline mitte väsida ja ära tüdineda. Sellepärast üritan iga uue raamatu juures leida enda jaoks mingi uue nurga. Need on pealtnäha tühised asjad: näiteks, kuidas joonistada puud või lille või milline on üldine stilisatsiooni aste. Kõrvaltvaataja ei pruugi neid varjundeid üldse tähele panna, aga ometi on just see isiklik huvi ja ind illustreerimise juures mu jaoks olulisim.»