AJARÄNNAK PEALINNAS ⟩ Tallinna ehitised, mida väljaspool vaimusilma näha ei saa

Jaak Juske raamatuvabrikust tuleb turgutavaid ajalugusid nagu Vändrast saelaudu. Tõsi küll, ma ei mäleta, kunas keegi viimati mäletas, et Vändrast värskeid saelaudu tulnuks, ent Juske kirg valgustada inimesi mineviku suunal ei näi raugevat. Ja hea on! See siin ei ole nüüd kõikse uuem raamat, ent kes jaksaks viljaka autori puhul järge pidada. Kuuldavasti ilmuvat varsti teos Tallinna vanalinna viiekümnest põnevamast detailist ning hirmus loostik Tartu jubejuttudest. Jääme ootama!

Nonde hävinud ehitistega oligi imelik värk. Kaua aega vanalinnas elanuna tundus kõik justkui õige, aga harutihti jäin mõtlema, et miks ma üht või teist ehitist üksnes vaimusilmas näen. Siis meenus pealkiri – ehitised on ju hävinud. Erinevalt minust. Väljaspool vaimusilma noid maju näha ei saa. Hea, et Juske on ette võtnud ja silmamoondust teinud, me virtuaalse pilgu ette vana linna mananud. Väärt tegu.