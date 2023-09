NÄDALA RAAMAT ⟩ David Vseviov: Putin ja tema lähikond peab kandma vastutust nagu kurjategijad, kes on korda saatnud genotsiidi

David Vseviov ja Vladimir Sergejev, «Venemaa – lähedane ja kauge». Foto: Raamat

Et oma naabrit mõista, võiks tunda tema ajalugu. Raamat käsitleb Venemaa minevikku aegade algusest kuni Vassili III-ni (valitses aastail 1505–1533). Kirjeldatud pikk ajalooperiood hõlmab Vana-Vene riigi tekkimise ja arengu, iseseisvate osastisvürstiriikide ajajärgu, mongoli-tatari ikke ja Moskva suurvürstiriigi esiletõusu ning ühtse Vene riigi kujunemise Euroopa ja Aasia vahel. Seejuures võiksid teose esimesed peatükid, eriti need, mis keskenduvad ajavahemikule 10. sajandist 13. sajandi keskpaigani, paigutuda raamatusse, mis kannaks pealkirja «Ukraina ajalugu», sest valdav osa tolleaegsetest sündmustest ning tegelastest seostuvad tänapäeva Ukraina aladega. Sealt pärineb nimi Rossia, mille Moskoovia suurvürstiriik võttis 18. sajandil oma riigi ja impeeriumi ametlikuks nimeks, sealtkaudu loodi esimesed kontaktid lääne tsivilisatsiooniga; Kiievi-Russist sai alguse piirkonna ristiusustamise protsess jne.

Raamatus tõdeb autor, et pärast seda, kui Venemaa 2014. aastal Ukrainale kallale tungis, on inforuumi täitnud vaid propagandistid eeskätt Puniniga ning tõsiseltvõetavate ajaloolaste arvamusi enam kuulda ei võeta. Seda enam on oluline, et ilmuksid teosed, mis käsitleksid Venemaa ajalugu asualt ja teadusele põhinedes.

David Vseviov annab selge vastuse küsimusele: kes on selles sõjas vastutav? Kas Putin üksi või iga Venemaa kodanik, kes tema võimulolekuga nõustub?

«Putini ja tema lähikonna vastutuses pole mingit küsimust – see on vastutus, mida peavad kandma kurjategijad, inimesed, kes on korda saatnud genotsiidi! Sellega on kõik selge.»

Vladimir Sergejev (1951–2017), PhD, lõpetas 1974. aastal Moskva Riikliku Ajaloo-Arhiivinduse lnstituudi. Töötas Tallinna Pedagoogikaülikooli vene kirjanduse õppetooli dotsendina ning oli spetsialiseerunud vene ja teiste slaavi rahvaste kultuuri ning ajaloo uurimisele.