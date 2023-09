JÄRJEJUTT ⟩ Kuidas saab üks riik kohutavast kriisist välja tulla? Vastus polegi nii lihtne ...

Et autor on elanud kõnealusest kuuest riigist viies ja oskab ka vastavaid keeli, on tal võimalik tuua näiteid otseallikatest. Tema sõnul tulid kõik need riigid oma kriisiga vahelduva eduga toime tänu sellistele mehhanismidele nagu vastutuse võtmine, valulikult aus eneseanalüüs ja teiste eeskujudest õppimine.