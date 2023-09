Hurmav näitljanna Gillian Anderson soovitab 3 raamatut, mis paljastavad naiste salaelu

USA näitleja Gillian Anderson sai maailmakuulsaks saariks, kui täitis 90ndatel eriagent Dana Scully rolli telesarjas «Salaltoimikud». Tol ajal näitas ta tugeva naiskarakterina teed teistelegi, nüüdseks on ta mänginud juba väga paljudes filmides ja sarjades, kusjuures enamasti on ta kehastanud just väga enesekindlaid ja juhtivaid naistegelasi.