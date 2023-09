Kuidas välja selgitada, mida oma eluga peale hakata?

Maria Baydar kirjutab raamatus « Enesekasutusjuhend », et iga inimene kohtub oma elus küsimustega «Mis on minu elu eesmärk? Mis on minu tõeline potentsiaal?». Ta nendib, et ühiskonna, vanemate ja ümbritsevate inimeste survel eksivad paljud teelt ja hakkavad endale antud elujõudu ja tarkust rakendama millessegi, mis tundub kasulikum, mõistlikum, tulusam. Tehakse midagi, mida neilt oodatakse. Midagi, mida peab tegema. Nii unustab inimene väga ruttu oma elamise kire ega saa enam ühendust oma potentsiaaliga.