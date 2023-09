Ilmus Mark R. Levini käsitlus Ameerika marksismist

Levin näitab, et tegemist on marksismist võrsunud mõtte- ja ideede maailmaga, mis nüüdseks on imbunud juba kogu Ameerika ühiskonda ning saavutanud valitseva positsiooni paljudes valdkondades. Juttu tuleb mitmesugustest «kriitilistest teooriatest», Ameerika-viha külvamisest haridussüsteemi kaudu, kliimaaktivistide tegevusest, tsensuuri ja oligarhia tekkest ajakirjanduses jpm.

Mark R. Levin, «Ameerika marksism». Foto: Raamat

«Ameerika marksism» koosneb suures osas tsitaatidest, mistõttu on tegemist omamoodi antoloogiaga. Kui ulatuslik tsiteerimine võib alguses mõjuda isegi häirivalt, siis lugemise käigus selgub autori tagamõte, tsitaadid hakkavad oma elu elama ja kinnitavad ka ilma Levini eriliste selgitusteta autori sõnumit. Eksib see, kes eeldab, et autor on kasutanud sõna «marksism» vaid halvustava sildina. Levin näitab, kuidas Ameerikas võidutseva n-ö progressivistliku ideoloogia sidumine marksismiga on õigustatud.

Tuntud konservatiiv

Mark R. Levin (snd 1957) on õigusteaduste doktori kraadiga kirjanik, jurist, raadiohääl ja telesaatejuht Fox News’is. Vaadetelt konservatiiv, võrguväljaande Conservative Review peatoimetaja. Mõnikord on Levinit nimetatud parempoolseks. Levin kritiseerib teravalt Demokraatliku Partei tegevust, kuid ka Kongressi valitud vabariiklasi nende vähese otsustavuse pärast.