Jackie Collins sündis 1937. aastal Londonis ja asus hiljem elama Beverly Hillsi, kus rajas karjääri, mis kestis viis aastakümmet. Tema teoseid on üle maailma müüdud rohkem 500 miljonit eksemplari.

1950ndatel näitles Collis mitmes filmis, kuid tõeliselt kuulsaks sai ta pärast oma debüütromaani «Maailm on täis abielus mehi» avaldamist 1968. aastal. See oli avameelne lugu truudusetusest, seksuaalsest ihast ja ühiskonna aluseks olevatest topeltstandarditest. Raamat keelati ära Austraalias ja Lõuna-Aafrikas, kuid USA-s ja Ühendkuningriigis osutus see suureks hitiks.