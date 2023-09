Soomlaste loodav ChatGPT analoog oskab mõelda ka eesti keeles

«Praegu populaarseks saanud suurte keelemudelite ühine nõrkus see, et neid on treenitud peaaegu täielikult inglise keele põhjal. See tähendab, et kui näiteks GPT-4 ka otsekui saab eesti keelest aru, on tegu ikkagi ainult tõlkimisega – piltlikult öeldes masin mõtleb inglise keeles ja tõlgib jutu viimasel hetkel eesti keelde. See on aga eesti keelele pikemas plaanis väga ohtlik,» selgitas Aedmaa.