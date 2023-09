MIRKO avaldab esimese aastapäeva puhul, kes on laenutuskeskkonna keskmine kasutaja

Möödunud aasta 27. septembril avatud riiklik raamatute ja e-väljaannete laenutuskeskkond Minu Raamatukogu (MIRKO) on registreerinud aastaga üle 16 000 kasutaja. Laenutuskeskkonna aktiivseim kasutaja on 40. aastates naine. Noorima ja vanima kasutaja vanusevahe on 91 aastat.