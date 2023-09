Ilmus uus kultuurikorralduse teejuht kohalikele omavalitsustele

Raamat on abiks nii volikogude, valla- ja linnavalitsuste kui kultuurikomisjonide liikmetele, kes annavad oma panuse omavalitsuse kultuuripoliitika kujundamisel ja suuna määramisel. Trükises väljatoodu kajastab protsessi, hetke, kus praegu oleme ning sisaldab juhiseid ja inspiratsiooni.

Viimati andis Eesti Rahvakultuuri Keskus sarnase raamatu välja 1998. aastal pealkirjaga «Kohalik omavalitsus ja kultuur». Selle aja jooksul on ainuüksi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus vahepeal mitu korda muutunud.

«Ootused kultuurikorraldusele kui kogukonna elukvaliteedi olulisele kujundajale on saanud uue mõõtme. Nii tundus, et on aeg kohaliku omavalitsuse kultuurikorralduse lähtepunktid uuesti kokkuvõtvalt kirja panna,» selgitas Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Ta lisas, et tänane olukord kultuuri väärtustamisel saab olla veel parem, kuna tihti nähakse kultuuris ennekõike kulu ja meelelahtust. «Usume, et raamat on heaks abiliseks ka kõigile omavalitsuse kultuurivaldkonna töötajatele nii rahvamajades, raamatukogudes, muuseumides kui vabaühendustes.»

Vister ütles, et tema jaoks on üks kõige olulisemaid juhtmõtteid Jakob Hurda «suureks vaimu kaudu», mis tähendab, et peame kõik õppima ja ennast harima. «Mis saab olla veel parem, kui seda teha heade praktikate ja praktikute kaudu?»

Raamat koosneb kuuest teemaplokist ning sisu on koostatud just kohaliku omavalitsuse vaatepunktist. Kuigi alateemasid on palju ja mitmesuguseid, on nad tegelikult kõik üksteisega seotud ning raamat tervikuna annab parima ülevaate kohaliku omavalitsuse kultuurikorralduse erinevatest aspektidest.

Lisaks trükiversioonile tuleb lähiajal Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehe ka veebiversioon, mida saab vajadusele jooksvalt täiendada uute näidetega.