ESIMENE TIRAAŽ JUBA OTSAS ⟩ Selgus aasta parim kokaraamat

Žüriiliikme, kujundusgraafiku Mart Andersoni sõnul väärivad kiidusõnu kõik laureaadid, ning märgib, et tänavune konkurss näitab ilmekalt, et autorid ja kirjastajad on töötavad mudelid ära õppinud.

«Kohalikud kokaraamatud on siinmail nüüdseks end ankurdanud heaoluühiskonna hobikirjanduse sadamasse. Seetõttu on enamus meil väljaantavatest kokaraamatutest muutunud oma olemuselt suhteliselt sarnasteks kuni formaadini välja. Valdavalt on raamatute paarisleheküljel ilu- ehk toidupilt, mille kõrvale paigutub tema valmistamisõpetus. Õrn visuaalne erinevus tuleneb ainult kujundaja maitsest, valitud kirjatüüpidest, lõikude prioritiseerimisest ja muidugi teksti loetavusest. Oluliseks on muutunud pildiline emotsionaalsus ja esteetika. Kasutajasõbralik laminaadiga kõva kaas kaitseb kenas neljavärvitrükis sisu. Kujunduslikus ja info visualiseerimise mõttes on võimalusi oluliselt rohkem, kui neid antud vallas ära kasutatakse,» kommenteerib Mart Anderson.