Mira Lobe enimtõlgitud raamat «Mina olengi mina» ilmus eesti keeles

Austria lasteraamatute kuldvaramusse kuuluva värsivormis raamatu on eesti keelde tõlkinud Marge Pärnits. «See on lugu, mis juba esmakordsel lugemisel hakkas mu peas vaikselt eestikeelsena kõlama. Mira Lobe on nii proosas kui ka värssides väga mänguline, armastab sõnadega trikitada ja ise uusi sõnu välja mõelda,» selgitab Pärnits. «Tore on ka see, et see tekst on ajatu – igas vanuses inimene otsib oma mina, tahab teada, kes ta on ning millisesse gruppi kuulub.»