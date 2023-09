Sinijärv soovitab 2 raamatut, mis viivad kodumaisele ajareisile. «Jube hea lugemine!»

Oli, mis oli ja võib-olla oligi natuke teisiti. Tammsaaret ja August Mälku ei maksaks eriti uskuda ega lugeda; Eduard Vildet jo väheke võiks. Carl Mothander on eestikeelsele lugejale tuttav ning teab teraselt kõnelda just tost tiba keerukast Eesti Vabariigi ajast kahe maailmasõja vahel. Kirjutab üsna mitmes raamatus ja ses uustrükis nimelt kulinaarse külje pealt. Mul on selgelt meeles, et kui see valimik «Loomingu raamatukogus» kümmekond aastat tagasi ilmus, siis ostsin kohe hunniku, et sõpradele kinkida. Ostke teiegi vastne versioon napsti ära, kui vähegi letil näete. Jube hea lugemine. Näitab kätte, et ka nö mõisarahva elu ei olnud mingi lihtis värk, väljamaa nimedega veine tehti kohalikest marjadest ja tänapäeva keskmise Lidlis käijaga võrreldes polnud mõisnikul võimalusi rohkem. Küll aga vaimu ja naksakust. Tark teos, tehke neid toidunõkse järele ja lugege muud lugu endasse. Väärib vaimuvaaritamist!