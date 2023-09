GALERII ⟩ Imbi Paju ja Kristjan Port võtsid arutada, mida tähendab inimeseks olemine

Kirjandusõhtul tõstsid kirjanik Imbi Paju ja ühiskonna mõtestaja, filosoof ja Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor – või lihtsalt inimene, nagu ta end tituleerib – Kristjan Port «Kirjanduskliinikut» sirvides esile eksistentsiaalseid küsimusi: mida tähendab inimeseks olemine; kes ma olen loova inimesena; mis üldse on loovus ja inimlikkus, aga ka inimlik kokkuhoidmine? Me elame rahutul ajal ning Imbi Paju esseistlik teos aitab kirjanduse ja muude kunstialade abil mõtestada ja uurida meie isiklikku ja kollektiivset elukaart, et leida jõuvarud, millele transhumanistlikuks muutuvas maailmas ja uute olukordade piirimail täna toetuda ning mis toetavad ka homset.

Kirjanik ja dokumentalist Paju on olnud mõtte- ja esseistliku kirjanduse viljeleja, kes loob läbi mälu, ajaloo ja kultuuri psühholoogilist ja poeetilist geograafiat. Nii on ka uues raamatus tugev psühhoanalüütiline mõõde, mis proovib toetada inimest praeguses segadusttekitavas ajas.

Kirjanik sai rahvusvaheliselt tuntuks raamatu ja dokumentaalfilmiga «Tõrjutud mälestused». Raamat on ilmunud üheksas keeles ning on mälu- ja kirjandusuurijate kasutuses nii Eesti kui ka välismaa ülikoolides. 2021. aastal valis Soome kirjastus Like/Otava «Tõrjutud mälestused» koos Primo Levi «Hingetõmbeajaga» kaasaja kirjandusklassika hulka. Teos on olnud õppematerjal Rootsi koolide «elava ajaloo» (levande historia) kursustel, mis avavad okupatsioonirežiimide tausta ja demokraatia põhimõtteid, ning seda kasutavad ka paljud Eesti gümnaasiumiõpetajad. Imbi Paju on taasiseseisvunud Eesti esimese kirjandusfestivali, Võtikvere raamatuküla kirjandussalongi looja.