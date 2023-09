VEENUSE NEEDUS ⟩ Ilmus vaimukas ja hariv raamat suguhaigustest

Isegi kui kohtingukaaslane sulle enam tagasi ei helistanud, ei jäänud sa ometi päris üksi. Miski on sinu aluspükstesse elutsema asunud. Ronib, sügeleb, kipitab, voolab ja veritseb. Ja miks, kuradi päralt, on su peopesades lööve?

Ellen Støkken Dahl, «Vaenlasega voodis». Foto: Raamat

«Vaenlasega voodis» viib lugeja arstikabinetti, kus on käimas läbivaatus, diagnoosimine ja ravi, ning kus saab kohtuda patsientidega, kellel on meie aja kõige häbimärgistavamad ja kardetumad haigused. Ellen Støkken Dahl kombineerib oskuslikult populaarteadust ja meditsiini ajalugu, et anda võimalikult hea ülevaate kõigest, herpesest süüfiliseni.

Selles meelelahutuslikus ja harivas raamatus seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest ei häbistata kedagi ega jäeta mainimata ühtegi ilget üksikasja.

«Arstiamet on sageli justkui detektiivitöö, ja mulle see väga meeldib,» tunnistab raamatu autor. «Olla arst, kui patsiendil on vaevusi tekitav voolus, on parem veel. See tekitab minus tunde, nagu oleksin kangelane mõnusalt mahlakas krimkas. Mina, veneroloogia Hercule Poirot, saan tööle panna oma väikesed hallid ajurakud, et välja selgitada, milline nakkav jõledik on minu vaesele patsiendile kõik need limased vaevused põhjustanud. Ja siis lahendan ma loodetavasti probleemi ja peesitan patsiendi kergendunud tänulikkuse paistel.»